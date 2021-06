Louis-Philippe Têtu





Il est maintenant venu le temps de rendre hommage à notre beau Louis-Philippe (Loulou), dont la vie s'est arrêtée sans raison, paisiblement dans son sommeil le 3 janvier 2021 à l'âge de 18 ans. Il laisse un immense vide dans nos cœurs et dans la vie de tous ceux qui l'ont connu et aimé. Il adorait la vie et profitait de chaque moment au maximum. Il était le fils adoré de Pascale Guay et Jean-François Têtu ainsi que le frère de Marc-Antoine Têtu (Élizabeth Vézina).Outre ses parents et son grand frère, il laisse dans un chagrin profond sa grand-mère adorée, Marguerite Larochelle, ainsi que toute sa grande famille avec qui il aimait tant célébrer la vie.Il laisse dans le deuil ses tantes et ses oncles : Marie-France Guay (André Piette), Louise Guay (Daniel Rodrigue), Paule Têtu (René Allard), Mireille Guay (Harry Hunkin), Charles Guay (Isabelle Pagé) et Charles Têtu (Annick Laplante) ainsi que ses cousins et cousines : Alexandra, Anne-Sophie, Simon, Émilie (sa confidente), Éliot, Thomas, Anne-Florence, Guillaume, Olivia et Maxime. Il laisse également dans le deuil son parrain Richard Laflamme (Nathalie Morin), Lise Nadeau (conjointe de son grand-père paternel), ses nombreux amis et son chiot d'amour Wilson.Louis-Philippe est allé rejoindre ses grands-parents, Louise Gourdeau, Guy Têtu et Charles-Henri Guay, qui veilleront sur lui.Son passage aura été de trop courte durée, mais il aura profondément marqué tous ceux et celles qui ont eu le privilège de le côtoyer. Sa bonne humeur, son rire contagieux, sa grande sensibilité, sa profonde générosité et son esprit rassembleur faisaient de lui un être d'exception. Il restera à jamais dans nos cœurs.Vous pouvez, si vous le désirez, contribuer par un don commémoratif à un des organismes suivants :Les oeuvres Jean Lafrance(https://www.lesoeuvresjeanlafrance.ca/la-maison-jean-lafrance/)et Noël du bonheur(https://www.noeldubonheur.com/simpliquer/devenir-benevole/)ou à la fondation de l'IUCPQ (https://fondation-iucpq.org)