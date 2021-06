20 000 $ pour le projet L.U.N.E

Organisé par les étudiants au baccalauréat en communication publique de l’Université Laval, le 17e Défilé CML 2,0, présenté entièrement de façon virtuelle le 14 mai dernier avec l’appui du réseau Medicart/Epiderma, a remis récemment la somme record de 20 000 $ au Projet L.U.N.E. Le Projet L.U.N.E. (Libres, Unies, Nuancées, Ensemble) est un organisme à but non lucratif de Québec qui reconnaît et défend les droits sociaux de toutes les femmes, incluant les femmes trans et queers, travailleuses du sexe, victimes d’exploitation sexuelle, en situation de détresse ou d’itinérance, tout en leur offrant notamment un lieu d’hébergement sécuritaire et bienveillant à l’égard de la diversité afin d’améliorer leur qualité de vie. Le Défilé CML met en valeur les créations de huit finissants du programme de Design de mode du Campus Notre-Dame-de-Foy. Les 40 mannequins, tous étudiants au baccalauréat en communication de l’Université Laval, portaient les créations de seize designers québécois. Sur la photo, l’équipe du Projet L.U.N.E et les directrices du Défilé CML 2,0.

65e anniversaire de mariage

Le 30 juin 1956, à Val-d’Or, le père Jean-Paul Lainesse bénissait le mariage de sa sœur Marie-Claire à Gilbert Dubé. Au cours des années suivantes, Marie-Claire a complété son bac et a dédié sa vie à l’enseignement alors que Gilbert a mis ses études supérieures en mathématiques à profit aussi dans l’enseignement. Quatre enfants sont nés de cette union alors qu’aujourd’hui la grande famille des Lainesse-Dubé compte 8 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Le couple (photo), maintenant retraité, habite à Québec. Famille et amis les félicitent pour leurs noces de palissandre.

Fondation Cité-Joie

Bruno Lévesque, (photo de gauche), de l’équipe Drouin & Lévesque REMAX et Pierre Tremblay (photo), du Groupe JD de Boischatel, ont accepté la coprésidence d’honneur du 11e tournoi de golf annuel de la Fondation Cité Joie, Rotary Québec-Est, qui se tiendra le jeudi 19 août, avec des départs aux 9 minutes, à compter de 11 h, au club de golf Royal Charbourg. Comme chaque année, les profits du tournoi permettront d’assurer la pérennité de Cité-Joie, dont la mission première est entièrement dédiée aux bien-être des personnes handicapées, et de leurs aidants, en les accueillant pour des répits et des camps vacances. Renseignements : Sylvain Deschamps 418-849-7183 ou https://fondationcitejoie.com.

En souvenir

Le 30 juin 1986. La nouvelle pièce d’un dollar en métal, le huard, est mise sur le marché. La pièce de un dollar est frappée du dessin d’un huard dans l’eau. Cet oiseau est célèbre par sa grâce, ses couleurs caractéristiques et son chant merveilleux qui se fait entendre partout dans les régions humides du Canada. La pièce a été mise en circulation pour la première fois en 1987 par souci d’économie, en remplacement du billet de banque de la même valeur.

Anniversaires

Steve Duchesne (photo), défenseur de la LNH (1986-2002), avec les Nordiques en 1992-93, 56 ans... Michael Phelps, nageur américain 18 fois champion olympique, 36 ans... Ralf Schumacher, ex-pilote de Formule 1 et frère de Michael, 46 ans... Hugues Frénette, comédien et acteur québécois, 48 ans... Mike Tyson, boxeur américain, 55 ans... Sylvie Tremblay, chanteuse et comédienne québécoise, 68 ans... Orval Tessier, homme de hockey (LHMJQ et LNH), 88 ans.

Disparus

Le 30 juin 2019 : André Jobin (photo), 80 ans, journaliste qui a passé plusieurs décennies à couvrir l’actualité pour les chaînes TVA et LCN... 2017 : Simone Veil, 89 ans, grande figure de la vie politique en France, survivante de la Shoah, Européenne et féministe convaincue... 2017 : Gilles Sioui, 60 ans, auteur-compositeur-interprète natif de Wendake... 2016 : Geoffrey Hill, 84 ans, poète britannique... 2015 : Arthur Porter, 59 ans, ex-directeur du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)... 2014 : Bob Hasting, 89 ans, acteur américain... 2013 : Roger Kahane, 80 ans, réalisateur français... 2012 : Éric Gourdeau, 88 ans, haut fonctionnaire québécois (1961-1986)... 2010 : Bruno Côté, 69 ans, peintre figuratif de Charlevoix... 2010 : Pierre Tremblay, 80 ans, homme d’affaires de l’agence Pierre Tremblay... 2009 : Jacques Fauteux, 76 ans, animateur de Radio-Canada... 2005 : Guy Mauffette, 90 ans, homme de radio, comédien et réalisateur... 1978 : Michel Vigneault, 34 ans, lutteur professionnel, frère aîné du lutteur Ricky Martel.