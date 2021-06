RICHARD, Danny



À Montréal, le 12 juin 2021, à l'âge de 34 ans et 10 mois, est décédé accidentellement monsieur Danny Richard, fils de monsieur Serge Richard et madame Ann Lavoie. Il demeurait à Montréal.Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa copine Herlyne Lafleur et sa fille Maeva. Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes, Francine Richard et Gilles Cliche, Marc Richard et Francine Pépin-Richard, Viviane Richard, Johanne Richard, cousins et cousines, Nathalie, Caroline, Francois, Nancy, les petits-enfants Gabriel, Olivier, Megan, Laurence, Gabriel, James et Adams, ainsi que ses collègues de travail et plusieurs amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 18 h 15.La famille adresse de sincères remerciements au personnel du CHUM de Montréal. Merci pour leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU Ste-Justine fondation@fondationstejustine.org. Tél.: 514 345-4710 // Sans frais: 1 888 235-DONS (3667).