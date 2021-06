HINS, Louiselle



À Québec, le 28 mai 2021, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Louiselle Hins. Elle était la fille de feu madame Blanche Fréchette et de feu monsieur Marc-Aurèle Hins. Elle a aussi été l'épouse de monsieur Daniel Doré. Elle demeurait à Ste-Foy. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Julie Tremblay (Jonathan) et Sébastien Tremblay (Audrey); ses petits-enfants: Alexis, Florence et Samuel; les enfants de son époux: Geneviève Doré (Christian), Myriam Doré (Nicolas) et Francis Doré (Suzie); les petits-enfants de son conjoint: Laurence, Alexandre, Jacob et Maélie; ses frères et sœurs: Lise (Gaston), Jean-Marc (Marie), feu Marguerite, feu Serge (Lorraine), feu Odilon, Daniel (feu Adrienne), Gérard (Mado), Francis (Francine) et Christian; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Doré, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. Elle a été confiée à :La famille remercie le personnel hospitalier en oncologie au soins intensif de l'IUCPQ pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, tél.: 1-877-336-4443.