RUEL, André



À la résidence du CHSLD de Loretteville, le 14 juin 2021 est décédé monsieur André Ruel, époux de feu madame Esther Guérin. Il laisse dans le deuil son fils Stéphan (Diane Pouliot), ses deux petites-filles: Joanie (Shaun Mahoney) et Meggie, ses frères et sœurs: Jacques (feu Denise Frenette (Ruel)), Nicole, Jocelyne (Serge Pageau) et Sylvie (Germain Cloutier); sa belle-sœur: Aline Bergeron ainsi que d'autres parents et amis. Il part rejoindre son épouse Esther ainsi que son frère Gilles et sa sœur Denise. Il fût confié auSylvio MarceauLes condoléances se dérouleront au salonde 8h30 à 10h,Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société d'Alzheimer du Québec, https://www.societealzheimerdequebec.com/, 305-1040, avenue Belvédère Québec (Québec) G1S 3G3.