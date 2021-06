JALBERT, Jocelyne



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 juin 2021, à l'âge de 59 ans est décédée madame Jocelyne Jalbert, conjointe de monsieur Éric Bélanger. Fille de feu dame Colette Pelletier et de feu monsieur Maurice Jalbert, elle était membre actionnaire du Centre de rénovation Maurice Jalbert. Elle demeurait à Saint-Pamphile de L'Islet. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Audrey (Patrick Rhéaume) et Michaël Gagnon (Marylyn Dubé); leur père Yvan Gagnon; ses petits-enfants: Victoria et William Rhéaume. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Johanne (Jean-Yves Blanchet), Bibiane (Dave Lapointe), Sophie (Yannick Fortin), Simon (Stéphanie Blais); de la famille Bélanger: Nathalie (Robin Pelletier) et Annick (Marco Chouinard). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces: Maxime, Kim, Gabrielle, Lorie, Delphine, Alice, Flavie, Emma, Jeffrey, Léonie, ainsi que leur conjoint(e) et leur famille; ses oncles et tantes, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à son médecin de famille Dre Michelle Boulanger, à l'ensemble du personnel des services à domicile du CLSC de Saint-Pamphile, ainsi qu'à celui de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, Avenue Belvédère bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. www.cancer.ca.Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi jour des funérailles à compter de 10h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial "du Parc".