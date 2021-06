GAMACHE BÉLANGER, Thérèse



À l'Hôpital de Montmagny, le 12 juin 2021, à l'âge de 95 ans et 3 mois, est décédée madame Thérèse Gamache épouse de feu monsieur Eugène Bélanger. Fille de feu dame Claire Gamache et de feu monsieur Joseph Gamache, elle demeurait à Saint-Damase-de-L'Islet. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Gisèle (Richard Proulx), Bertrand, Lucie (feu René Bélanger), Lisette (Denis Gamache), feu Aline, Victor, Dorothée (Dave Pelletier), Martine (Michel Dubé) et Clarisse (Robin Dubé); ses petits-enfants: Stéphane (Lise Limoges) et David Proulx (Caroline Currie), Caroline (William Dionne), Isabelle (Rémi Pelletier), Jean-Philippe (Caroline Chouinard) et Amélie Pelletier (Maxime Lizotte), Annie-Claude (Simon East Lavoie) et Guillaume Dubé, Benoit (Natacha Cloutier) et Sophie Dubé (Jérôme Cloutier); ses arrière-petits-enfants: Sarah, Nicolas et Justin Proulx, Samuel et Maxime Proulx, Marylou et Jasmin Dionne, Lily-Rose, Charles, Arnaud et Laurie Pelletier, Lorianne, Aurélie et Jade Pelletier, Philippe, Alex, Kim et Roxanne Lizotte, Hector Dubé ainsi que Thomas Cloutier. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Gustave (feu Rolande Gamache), feu Paul-Émile (feu Antoinette Lord), feu Jean-Marie (feu Françoise Cloutier), feu Luc (Rita Duval), feu Aline (feu Yvon Dubé), Rita (feu Paul-Émile Cloutier), feu Denise, Hélène (feu Donat Cloutier), feu Juliette (feu Claude Cloutier), feu Marcel (Louise St-Amant) et Antoine Gamache (Carmen Lord). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Bélanger, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à la Fabrique de Saint-Damase 12-18, Chemin du Village E, Saint-Damase-de-L'Islet, QC G0R 2X0.Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi, jour des funérailles à compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.