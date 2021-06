CROFT, André



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 21 juin 2021, à l'âge de 70 ans, nous a quittés monsieur André Croft. Il était l'époux de dame Denise Lavoie et le fils de feu monsieur Lucien Croft et de feu dame Cécile Guérin et demeurait à Saint-Urbain.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial.Monsieur André Croft laisse dans le deuil son épouse: Denise Lavoie; ses enfants: Annye (Jean Paradis), Daniel; ses petits-enfants: Joannie (Raphaël Thibeault Gravel), Ève-Marie, Rosalie, Maïka; son frère et filleul: Frank (Lyne Bouchard) et sa mère Jeannine Tremblay; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie; sa filleule: Édith (Pascal Dufour), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul ainsi que l'équipe du CLSC tout particulièrement Madame Maryse Fillion et Madame Christine Tremblay pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Général, formulaire disponible en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la