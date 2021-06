VALLÉE, Lucille Godbout



À l'Hôpital Général de Québec, le 19 mai 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Lucille Godbout, épouse de feu monsieur Yvon Vallée. Elle était la fille de feu dame Cécile Gauvreau et feu monsieur Joseph-Alphonse Godbout. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Suzanne Deschenes), Michel (Josée Dorion), Benoit (Evelyne Montulet), Alain (Manon Genest) et Marc; ses petits-enfants: Émilie, Louis, Dominique, Myriam, William, Marc-Antoine, François, Simon et Rose-Marie; ses frères et sœurs: feu Marguerite (Raymond Castonguay), feu Roland (Jeanne Morel), Thérèse (feu Jean-Louis Vaillancourt), feu Mariette (Fernand Marceau), feu Jacques-André (Jeannette Paradis), feu Jean-Louis (Rolande Vaillancourt), feu Raymond (Thérèse Lepage), feu Charles (Sonya Tremblay) et feu Louise (Raymond Larochelle); ses beaux-frères et belles-sœurs: Rita (Henri Roussin), Denise (feu André Brunel), feu Claudette, Paul (Céline Emond), Denis (Hélène Vézina) et Jacques (Andrée Giguère); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital Général de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 202-245, rue Soumande, Québec (Qc) G1M 3H6, tél.: (418) 529-9742.