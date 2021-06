PICARD, Richard



Selon sa volonté, à son domicile, le 13 juin 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Richard Picard, époux de feu madame Andrée Laverdière. Il était le fils de feu madame Marie-Anna Verreault et de feu monsieur Paul-Aimé Picard. Il demeurait à St-François, Ile d'Orléans.suivie de la mise en terre au cimetière paroissial qui permet d'accueillir ceux qui désireront venir le saluer pour le grand voyage. Il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Carole Gagné), feu Danny; ses petits-enfants: Catherine Picard (Antoine Ouellet-Poirier), Nicolas Picard (Emmanuelle Morin) et Vanessa Gagné-Lizotte (Jimmy Ferland); son arrière-petite-fille, Béatrice Ouellet; ses frères et sœurs: feu Jean-Claude, feu Émilienne (feu Gaston Bolduc), Adélard, feu Jean-Yves, Diane (Normand Lemelin), feu Micheline; son amie, Lisette Isabelle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laverdière ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Charlesbourg pour leurs services et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.