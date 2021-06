THIBODEAU-DUSSAULT, Gisèle



À son domicile, le 1er janvier 2021, à l'âge de 77 ans et 9 mois, est décédée madame Gisèle Thibodeau-Dussault, conjointe de monsieur Michel Martin, fille de feu monsieur Joseph Thibodeau et de feu madame Julia Piché, fille adoptive de feu monsieur Arthur Dussault et de feu madame Alma Piché. Elle demeurait à Donnacona (Les Écureuils).et de là, au cimetière Saint-Jean-Baptiste de Donnacona (Les Écureuils). Madame Thibodeau-Dussault laisse dans le deuil outre son conjoint, ses enfants : Simon Béland, Sophie Béland (Danny Côte), Marie-France Béland (Steve Grimard); le père de ses enfants : Jean-Robert Béland; ses petits-enfants : Dany et Mathieu Béland, Félix, Élie, Lilia et Justin Grimard; la fille de son conjoint : Isabelle Martin (Gordon Lafond) et leurs enfants : Johanie, Jessica, Cindy et feu Randy; ses soeurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-soeur : Madeleine (Fernand Lebeuf), Lucille (Pierre Lebeuf), feu Jean-Roch (Colette Langlois) et Denise. Elle était la soeur et la belle-sœur de feu Marie-Blanche, feu Gérard, feu Robert (feu Louisette Doré), feu Nicole. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Des remerciements spéciaux à toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Donnacona, pour les bons soins prodigués, leur professionnalisme et leur dévouement auprès de Gisèle dans les derniers mois, particulièrement à Djino, Claude, Caroline, Julie, Sarah et François. Un merci spécial au Dr Pierre Viens, pour sa grande disponibilité, le temps consacré à analyser les réels besoins et nous avoir accompagné de la manière la plus humaine possible, pendant sa dernière semaine de vie. Elle aura ainsi pu terminer ses jours à la maison, comme elle le souhaitait. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne auwww.cancer.ca