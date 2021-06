HAMEL, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 juin 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur André Hamel, époux de madame Chantal Michaud, fils de feu Roland Hamel et de feu Marie-Paule Fiset. Il demeurait autrefois à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur : Jocelyne (Don Fry, leur fils Éric Fry et sa famille); sa belle-mère : Hélène Caron (feu Camille-Henri Michaud); ses beaux-frères de la famille Michaud : Guylain (Lucie Lachance), Martin et Henri; ainsi que ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel ambulancier et au personnel de l'urgence à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/.