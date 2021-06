SAVARD, Clément



Au centre d'hébergement de Limoilou à Québec, le 11 juin 2021, est décédé, monsieur Clément Savard, à l'âge de 92 ans, époux de madame Mariette Guay. Il résidait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: France (Pierre Verreault) et Linda (Yves Lachance); ainsi que ses petits-enfants: Thierry Guertin (Corinne Despierre Corporon), Maxime Guertin (Mélanie Gouin), François Villemure (Karine Poulin) et Pascal Villemure (Sarah Vallée) qui lui ont fait la grande joie d'être l'arrière-grand-père de 6 petits-enfants. Il laisse dans le deuil son frère Roland (Colette), sa sœur Madeleine, ses belles-sœurs: Micheline et Colette; ainsi que de nombreux neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Savard et Guay.et sera suivie de la mise en niche des cendres au cimetière Belmont. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Limoilou pour la qualité des soins reçus et la compassion manifestée lors de cette épreuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement de Limoilou (voir Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (FAIS) ou à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC https://www.coeuretavc.ca