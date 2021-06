LÉVESQUE, Juliette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 novembre 2020, est décédée, à l'âge de 87 ans et 3 mois, dame Juliette Lévesque, épouse de monsieur André Lemay. Elle était la fille de feu Jean-Baptiste Lévesque et de feu Alice St-Pierre. Native de Rivière-Ouelle, elle demeurait à Lévis. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 13 h à 14 h 55.et de là les cendres seront inhumées au cimetière des Pins.Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé André, ses enfants: Michel (Édith Côté), Martine (Serge Auray), Christiane (Charles Tardif); ses petits-enfants: Stéphanie, Justine, Ismaël, Alexandre, Louise-Marie, Andréanne, Simon, Virginie; ses neuf arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Marie-Paule (feu Ernest Bélanger, feu Clément Tardif), feu Jean-Clément (Thérèse Courchesne), feu Fernande (feu Paul Bélanger), feu Raymond (Rachel Barbeau), feu Gemma (feu Yvon Martin), Anne-Marie (feu Bernard Gendron), Réal (feu Janine Hudon), Camille (Denise Soucy), feu Albert (Jeannette Lizotte), Gaétan (Josée Blais), Gilles (Louise Lévesque), feu Marius; et de la famille Lemay, elle était la belle-soeur de: feu Gaston (feu Françoise Pelletier), Ghislaine, Lise (Jean-Marc Bélanger), René (Marthe Picard). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ainsi que ses nombreux et précieux ami(e)s côtoyés au fil des années. Les membres de la famille désirent remercier les membres du personnel de la Résidence Les Marroniers de Lévis et ceux de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles au salon. Diffusion WEB disponible, voici le lien: https://diffusionwebs.com/mariuspelletier9/