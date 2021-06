TARDIF, Oliva Malenfant



Le 15 juin 2021, à l’âge de 85 ans, est décédée madame Oliva Malenfant, épouse de feu monsieur Gervais Tardif, au CHSLD de Saint-Apollinaire. Elle était la fille de feu Omer Malenfant et feue Rose-Emma Blaquière. Elle est demeurée plus de 55 ans à Saint-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil ses 14 enfants: Danielle (Kirk Smith), Monique (Eddy Alain), Colette (Normand Paradis), Carole, Rémy (Marie-Josée Denis), Sylvain (Edith Gamache), feu Gaétan, Berthier (Maryse Filion), Éric (Lucie Lacasse), Nicolas, Guillaume (Annick Leclair), Régis (Antonella Conte), Solange, Jonathan (Karine Gignac); ses 32 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants (dont un 12e à naître bientôt); ses frères et sœurs : feu Roland (Thérèse Sainte-Marie), feu Alida (feu Réal Morin), feu Sr Gisèle fille de Jésus, feu Léo, feu Rolande, feue Thérèse (feu Jean-Roch Tardif), feu Marie-Ange (Joseph Paradis), Camille (Marie-Ange Morin), feu Léon (Jeanne Chassé), Cécile et feu Roger (Françoise Cliche); ainsi que ses très nombreux beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tardif et ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s qui l’aimaient tous beaucoup. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 2 juillet 2021 de 19h à 21h et le samedi, 3 juillet, de 9h à 10h30.L’inhumation suivra au cimetière paroissial.À la mémoire d’Oliva Malenfant, vous pouvez faire des Dons à Diabète Québec: https://www.diabete.qc.ca/en/diabetes-quebec/donations/