COUTURE, Réjeanne



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 10 juin 2021, à l'âge de 65 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, madame Réjeanne Couture, fille de feu monsieur Gérard Couture et de madame Candide Giguère. Native de Saint-Anselme, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère, ses sœurs : Noëlla, Lucie et Isabelle ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Nos sincères remerciements à son médecin traitant, Dre Marie-Christine Lacroix du GMF-U Quatre-Bourgeois, au Dre Christine Drapeau, pneumologue au Centre hospitalier de Trois-Rivières, au Dre Lise Archibald, ancien médecin traitant, ainsi qu'à feu Dr Normand Plante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messe ou par un don à la Fabrique de Saint-Anselme (paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse): 418 885-4221 https://www.sbdb.ca/faire-un-don/ ou à la Fondation IUCPQ : 418 656-4999 https://fondation-iucpq.org/je-donne/.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.ou ultérieurement