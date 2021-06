DUCHAINE, Cécile



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 juin 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Cécile Duchaine, épouse de monsieur Marc Thomassin. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 14h00 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Villeneuve. Madame Duchaine laisse dans le deuil son époux monsieur Marc Thomassin ; son fils François ; ses petits-enfants : Marc-André (Emily Labonté) et Marie-Pier ; ses sœurs et son frère : Louisette, Georgette, Huguette et feu Harvey (Aline Picard) ; sa belle-sœur Hélène ; son beau-frère Emilien ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CLSC d'Orléans, particulièrement aux Dre Mylène Duchaine et Dr Neil Lefrançois, ainsi qu'à l'équipe du 5ième étage et des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca