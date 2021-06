FORTIN, Jean-Marie



À Saint-Aubert, le 25 juin 2021, à l'âge de 70 ans est décédé monsieur Jean-Marie Fortin, époux de madame Louisette Morneau, demeurant à Saint-Aubert-de-L'Islet. Il était le fils de feu dame Marie-Anne Robichaud et de feu monsieur Maurice Fortin. Il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Audrey Fortin-Cloutier), Jean-Philippe (Kathy Letellier), Mylène (Gaétan Bélanger); ses petits-enfants: Anna-Kim et Michaëlle, Zoé et Kelly, Loïc, Zack, Marie-Frédérick et Théo; sa belle-mère Mme Denise Pellerin (feu Raymond Morneau). Il était le frère et le beau-frère de: Denise (Jean-Luc Gagnon), feu Clémence (feu Gérard Collin), Lina (Gaétan Lamarre), Céline (feu Réal Lemieux - Gaston Caron), Léonard, Louis-Aubert (Lise Mercier), Eugène (Francine Bélanger), Claudette (feu Roland St-Pierre), Denis (Francine Cloutier), Diane (Pierre Castonguay) et Normande (Claude Miville); de la famille Morneau : feu Rosaire (Diane Cloutier), Claudine (Yvan Cloutier), Guylaine (Claude Pelletier) et Lynda (Jean-Marc Cretel). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène de Montmagny À La Maison d'Hélène 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront auà compter de 9h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial.