BILODEAU, Paul



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport, le 6 janvier 2021 à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédé de la Covid M. Paul Bilodeau. Il eût une brillante carrière de près de 35 ans à la pharmaceutique Wyeth où il a occupé le poste de président de 1986 à 1992. Né à Jonquière, il demeurait à Berthier-sur-Mer. Il est allé rejoindre sa conjointe feu Gisèle Nadeau. Il laisse dans le deuil ses enfants: Line Bilodeau (André Ouellet), feu Rémi Bilodeau, Sylvie Bilodeau (Martin Lafrenière), Nicole Bilodeau (Mario Genest), Michel Bilodeau (Heather Reid); ses petits-enfants: Olivier, Myriam, Eliot, Hugo, Thomas, Xavier, Cloé et Philip; les enfants de sa conjointe: Sylvie Carrier (Jean-Pierre Bégin) et Marie-Pierre Carrier. Il laisse également dans le deuil les membres des familles Bilodeau et Nadeau. La famille recevra les condoléances au salon funéraireà compter de 9 h 30,La direction a été confiée à laLa famille tient à remercier le personnel de la résidence Humanitae et du Centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (305-1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3) https://www.societealzheimerdequebec.com/