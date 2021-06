PAQUET, André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur André Paquet, survenu le 22 février 2021 à l'Hôpital du CHUL de Québec, à l'âge de 78 ans. Il était l'époux de madame Louisette Lamontagne. Le fils de feu monsieur Jean-Paul Paquet et de feu dame Yvette Chainé (feu monsieur Lucien Cardin). Il résidait à Saint-Apollinaire. La famille recevra les condoléancesde 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Louisette, sa sœur Jacqueline (feu Jean-Claude Boucher) ainsi que son neveu Philippe Boucher. Il laisse également dans le deuil sa belle-famille Lamontagne; Adonia Bergeron (feu Jean-Paul Lamontagne), feu Micheline (feu Paul Lamontagne), Jean-Pierre (Louise Bérubé), Gaétan (Claire Gagnon) et Réjean (Carole Demers). Sont également affectés par son départ ses neveux et nièces : Nathalie (Éric), Dany (Karine), Éric (Ève), Jonathan (Léa), Myriam (Raphael), Vincent, Maxime (Geneviève), feu Olivier, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille adresse des remerciements aux membres du personnel de l'urgence du CHUL pour leurs bons soins et pour leur chaleur humaine. Vous pouvez adresser un don à l'une des fondations suivantes à la mémoire d'André soit la fondation des maladies du cœur et AVC dons@coeuretavc.ca ou la fondation des maladies pulmonaires info@poumonquebec.ca ou la fondation Philippe Boucher info@fondationphilippeboucher.com