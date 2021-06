BOUDREAULT, Jean-Pierre



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 18 juin 2021, à l'âge de 79 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jean-Pierre Boudreault, époux de madame Hélène Blouin, fils de feu madame Esther Maheux et de feu monsieur Armand Boudreault. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Pascale (Marcelin Pelletier), Sylvain (Julie-Anne Parker); ses petits-enfants: Sophia, Hugues, Elliot, Marc-Aurèle et Adam; sa sœur: feu Doris (Michel Paré); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h 15.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél.: 418 387-1230 ou 1 888 387-1230, site web: www.alzheimerchap.qc.ca.