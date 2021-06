LAFLAMME, Jacqueline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juin 2021, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédée madame Jacqueline Laflamme, épouse de monsieur Paul-Émile Laflamme. Elle était la fille de feu Rose-Anna Fortier et de feu Félix Laflamme. Elle demeurait à Buckland.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h,Elle laisse dans le deuil outre son époux Paul-Émile, ses enfants : Nicole (Mario Labonté), Sylvie, Sonia (Michel Talbot); ses petits-enfants : Rosemarie, Alexandre (Roxanne Duquet-Laferrière) et Gabrielle Labonté (Alexis Pouliot), Édouard et Henri Boutin, Lisa (Joey Blaney) et Marc-Antoine Talbot ainsi que ses arrière-petits-enfants : Zachary, Tristan, Anaïs et Félix Roy, Victor, Arielle et Adaline Labonté, Émyrose, Théodore et Loïc Pouliot, Jake Blaney. Elle était la sœur de : Normand (Céline Corriveau), Hélène (feu André Fortier, Benoit Cyr), Noëlla (Yvon Côté), Jacinthe, feu Irène (feu Fernand Dupont), feu Jean-Guy (Francine Laflamme) et feu Raymonde. Elle était la belle-sœur de : Raymond (Yolande Carrier), Rita (feu Lionel Morissette), Denis (Pauline Breton), Jacqueline (feu Yvon Turgeon), feu Marie-Rose, feu Jeannette (feu Roland Fontaine), feu Lucien (feu Germaine Plante) et feu Gilberte (feu Albert Aubin). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de l'Accueil Notre-Dame de Buckland pour les bons soins. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus en Bellechasse (Communauté de Buckland) 4306, rue Principale Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (Québec) G0R 1G0. La direction des funérailles a été confiée à la la Maison funéraire :