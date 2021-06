CANTIN, l'abbé Jacques



La famille Cantin a le regret de vous annoncer le décès de M. l'abbé Jacques Cantin, curé de la paroisse Jean XXIII de Gatineau, décédé le vendredi 2 avril 2021, à l'âge de 71 ans. Il était le fils de feu Mme Marie-Blanche Lafond et de feu M. René Cantin.Il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : Raymond (Diane Nadeau), Louise, et Francine (Michel Lamarche). Il laisse également ses neveux et nièce : Sébastien (Karine), Jonathan, Vincent (Fallon) et Marie-Claude (Pierre-André), ses 6 arrière-petites-nièces : Madyson, Charlie, Sydney, Rosalie, Juliette et Océane; ainsi que de nombreux parents, amis et sa grande famille de Jean XXIII et de l'Archidiocèse de Gatineau. La famille désire remercier spécialement M. Pierre Couture, pour son assistance.Par la suite les cendres seront déposées au Columbarium de Stoneham.Il fut ordonné prêtre, le 20 octobre 1979 par Mgr Jean-Guy Couture à Saint-Félicien. Il a reçu son incardination à l'Ordinariat militaire du Canada. Il a été aumônier diocésain des Scouts et Guides, des Chevaliers de Colomb et également aumônier militaire dans différentes bases militaires. Dans l'archidiocèse de Gatineau, il a exercé son ministère à la paroisse Jean XXIII, Gatineau depuis le 6 septembre 2006. Il était membre du Collège des consulteurs, du Conseil presbytéral, du Comité des nominations et du Comité diocésain pour l'accompagnement et la formation des candidats à la prêtrise et au diaconat permanent. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.