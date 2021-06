BLANCHET, Remy



À Fermont le 17 mars 2021, à l'âge de 42 ans, est décédé subitement Rémy Blanchet, fils de feu dame Ginette Légaré et de monsieur Jean-Guy Blanchet. Il demeurait à Fermont et natif de Saint-Pamphile de L'Islet. Outre son père, il laisse dans le deuil ses enfants: Mia et Alexis (et leur mère Lyna-Jane Harton.) Ses frères: Jean-Yves (Johanne Jalbert), Sylvain (Louise Flamand) et André. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces: Maxime et Kim Blanchet; Frédérik et Jessica Blanchet, ainsi que leurs enfants, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux services des premiers répondants pour tous leurs efforts et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. https://www.coeuretavc.ca/.La famille vous accueillerade 12h à 13h45 à la résidence funéraireLes cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial du PARC de Saint-Pamphile.