VIEL, Ralph



Au CHSLD Jeffery Hale à Québec, le 15 mars 2021 à l'âge de 90 ans est décédé M. Ralph Viel, époux de feu Mme Lucille Poirier. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés il a été confié à lapour crémation.Ses cendres seront déposées par la suite au cimetière Mount Hermon à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Carl, sa bru Caroline LaRue et ses deux petits-enfants : Olivier et feu Nicolas. Il était le frère de : Jeannette (feu François Normand), feu Jean-Marc (feu Carmen Bérubé), feu Justin, Marthe (feu Roger Laforest), feu Bertrand (feu Thérèse Sévigny), feu Simone (feu Camille Ouellet), Léopold (Marielle Roy), Hélène (Olé Holson), Carmen (feu Gil Robert), Cécile (feu Victor Beaudoin), Alex (Claire Duquette), Yolande (feu Gérard Dupont), Jean-Guy (Marie Fitz Morris) et Réginald (Fernande Gélinas); De la famille Poirier, il était le beau-frère de : feu Thérèse (Yvan Hardy), Paul (Madeline St-Pierre). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de soins palliatifs du Jeffery Hale et celui du CLSC la Source Sud pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's ou à la Fondation Rêves d'enfants. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :