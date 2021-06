THÉRIAULT, Normand



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mercredi 16 juin 2021, à l'âge de 78 ans et 9 mois, est décédé monsieur Normand Thériault, fils de feu Raymond Thériault et feu Emilia Dionne. Il demeurait à Saint-Martin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairele vendredi 2 juillet 2021 en soirée de 19h à 21h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pascal (Claudelle Grimard) et Martin (Catherine Poulin); ses petits-enfants: Charles et Samuelle, Antoine, Thomas et Léa. Il était le frère de: André (Claire Gagnon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier notre mère, madame Micheline Bolduc pour l'accompagnement au cours des dernières semaines. La famille désire également remercier tout le personnel du CISSS-CA à St-Georges pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8.