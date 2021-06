LÉTOURNEAU, Rita Rhéaume



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 juin 2021, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédée madame Rita Rhéaume, épouse de feu monsieur Jean-Marc Létourneau et tendre amie de feu monsieur André-Guy Gonthier, fille de feu madame Graziella Drolet et de feu monsieur Napoléon Rhéaume. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Gilles Lacasse), Luc (Line Marotte) feu Bernard (Daniel Sirois); ses petits-enfants : Gabrielle (Anouar Zrafi), Véronique (Souk Phommasak), Anne-Marie et Geneviève; ses arrière-petits-enfants : Yassin et Zahra. Elle était la sœur de : feu Francoise (feu Henry Hethrington), feu Georgette (feu Jacques Dorval), feu René, feu Roger, feu Lucien (Lise Coté), Armand (Hélène Laverdière), feu Colette (feu Robert Samson), Pierre (Denise Coté), feu Pierrette et Nicole (Rosaire Jolin). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces ainsi que ses fidèles amies: Hélène Gonthier, Marie Lemieux. Un remerciement tout spécial à sa sœur Nicole pour sa disponibilité et son amour. Nous tenons à remercier aussi le Dr.Claude Blier rhumatologue et son équipe pour leurs bons soins. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13 h 30 à 15 h 45.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca ou à la Société de l'arthrite, téléphone : 418 692-0220, site web :www.arthrite.ca