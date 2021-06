BOUFFARD, Fernand



Au Centre d'Hébergement de Montmagny, le 17 juin 2021, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédé monsieur Fernand Bouffard, époux de madame Pierrette Forgues. Il était le fils de feu monsieur Joseph Bouffard et de feu dame Laura Messervier. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative du, jour des funérailles, à compter de 13h.Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pierrette, ses enfants: Jean (Ginette Talbot), Line (Claude Mercier), André (Carole Caron); ses petits-enfants: Joel, Jean-Junior, Claudia, Sophie, Vanessa, David, Gabriel et leurs conjoint(e)s; ainsi que ses arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils, ses frères et sœurs: feu Odilon (Gertrude Fournier), Laurent (Colette Lamontagne), Lorraine (feu Donald Caron); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Forgues, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du Centre d'Hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny: https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/. La direction des funérailles a été confiée à la