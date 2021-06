LÉVESQUE, Danielle



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de madame Danielle Lévesque, le 8 mai 2021, à l'âge de 72 ans, épouse de monsieur Jacques Tardif. Elle était la fille de feu Joseph Lévesque et de feu Germaine Bernier. Elle demeurait à Charlesbourg. Elle laisse dans le deuil son époux adoré Jacques Tardif, sa fille Maude et son fils feu Hugues; ses petites-filles: Camille et Rosalie ainsi que leur père Carl Dumont; ses sœurs: Nicole (feu Len Boily), Ghislaine (feu Roger Daigle) et feu Michelle (feu Serge Petitclaire); ses frères: Serge (Carole Paquet) et feu Nelson (Denise Chamberlant); sa belle-sœur et ses beaux-frères: Lilianne Tardif, Gilles Tardif et André Tardif, plusieurs neveux et nièces, d'autres parents ainsi que de nombreux ami(e)s. Ton départ nous plonge dans un profond chagrin, nous nous souviendrons de toi comme étant une femme aimante et attentionnée, une femme de cœur, une femme exceptionnelle. Ton sourire et ta joie de vivre nous manque déjà. Même si tu as quitté aujourd'hui, Danielle, grâce à tant de souvenirs, tu continueras de vivre éternellement dans nos cœurs. La famille recevra les condoléances aude 11h à 14h15.S'en suivra l'inhumation de Madame Lévesque qui sera portée à son dernier repos au cimetière St-Pierre-aux-Liens.Pour rendre hommage à madame Danielle Lévesque, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com