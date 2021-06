LECLERC, Bernard



À la Maison Michel-Sarrazin, le 15 juin 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Bernard Leclerc, époux de madame Danielle Dubé, fils de feu monsieur Louis de Gonzague Leclerc et de feu madame Marie-Rose Dutil. Il demeurait à Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Eric et Nancy (Nicolas Carrier); son frère et sa sœur: Jean-Pierre et Louise (Bertrand Couture); sa tante: Simone Dutil; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé: feu Guy, Huguette (Claude Dubé), Carole (Richard Jacques), Hélène (Michel Jacques) et Gilbert (Céline Bilodeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier de tout cœur son ami Jacques Roberge qui a pris soin de lui avec un grand dévouement jusqu'aux derniers instants. Elle tient également à remercier tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin (https://michel-sarrazin.ca/faire-un-don). La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.