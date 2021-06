HARVEY, Michel



Paisiblement et entouré de l'amour des siens à son domicile, le 24 juin 2021, à l'âge de 52 ans, est décédé Michel Harvey, époux de Line Vézina. Il était le fils de monsieur Denis Harvey et de dame Monique Tardif. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 2 juillet de 19h à 21h,le samedi 3 juillet de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre ses parents et son épouse; ses enfants: Philip, Élyse (Antoine Painchaud); ses sœurs: Dany (Jacques Laroche) et Nathalie (Nicolas Rochette); ses beaux-parents: madame Jacqueline Drouin (feu monsieur Jean Vézina); son beau-frère Marc Vézina (Lise Bégin); sa belle-sœur Annie Vézina (Jean-Yves Blanchet), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux ami(e)s et collègues de travail. La famille tient à remercier l'équipe de l'Enfant-Jésus en oncologie et le personnel du CLSC de Ste-Foy pour leur dévouement, leur soutien et les bons soins prodigués.