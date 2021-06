RIOUX, Yvon



À Québec, au CHSLD Jeffery Hale, le 8 juin 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Yvon Rioux, époux de Lise Lavoie. Il était le fils de feu madame Olivette Bignell et de feu monsieur Eugène Rioux. Il demeurait à Québec. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Katia (Stéphane Sabourin) et Maxime (Caroline Beaumont), ses petits-enfants : Camille, Mathilde et Tristan, ainsi que ses sœurs et son frère : feu Huguette (Roger Simard), Chantal, Marc (feu Rollande Couture); Francine (Gilles Ouellet) et Louise (Claude St-Laurent). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Louis Lavoie (Lorraine Poulin), feu Pierrette Lavoie (Claude Paré), feu Richard Lavoie (Solange Marquis) et Hélène Lavoie (André Côté), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. Il a été confié à :Le cendres seront déposées ultérieurement au columbarium à Ste-Anne-de-Beaupré. La famille remercie le personnel de l'hôpital Jeffery Hale pour l'attention portée à M. Rioux, la qualité des soins offerts et l'humanité dont a fait preuve l'ensemble du personnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don spécifique à l'hôpital Jeffery Hale.Pour renseignementsou messages de sympathie :