BÉLANGER, Roland



Au CHSLD de St-Anselme, le 15 avril 2021, à l'âge de 84 ans et 6 mois, entouré de l'amour des siens et des bonnes pensées de ses proches, s'est éteint monsieur Roland Bélanger, époux bien-aimé de madame Micheline Lemelin, fils de feu monsieur Albert Bélanger et feu madame Marie-Anna Martineau. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille vous accueillerade 17 h à 18 h 55.et de là au cimetière paroissial.Outre son épouse Micheline, il laisse dans le deuil ses filles chéries: Danie (Pierre Vézina) et Sonia (Mario Drolet); ses petits-enfants adorés: Annabelle (Félix Laflamme), Félix-Antoine ainsi que leur père Serge Audet, Ann-Frédérique, Lili-Rose ainsi que leur père Francis Beaulieu; son arrière-petit-fils Louis-Édouard Laflamme. Ses sœurs et son frère: Rachel (feu Gérard Perreault), Annette (Paul-Henri Paradis), feu Sr Pauline, Clément, Hélène (Léonard Larochelle) et Aline (Paul-Émile Gendron), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemelin: feu Réal (feu Odette Lachance, Lorraine Morin, Yvon Carrier), Mariette (feu Joseph Bourassa), Claude (Nina Thibault), Réjeane (Léandre Roy), Liliane (feu Denis Lemieux, Marcel Laflamme), feu Lise; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Sincères remerciements à tout le merveilleux personnel du CHSLD de St-Anselme. Nous avons apprécié votre dévouement et votre amour. Nous remercions aussi Dre Sandrine Tanguay pour son humanisme et ses bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Benoît de Bellechasse (Paroisse de St-Charles-de-Bellechasse).