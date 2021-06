OLIVIER, Lisette Legendre



Aux Jardins du Parc linéaire, le mardi 8 décembre 2020, est décédée à l'âge de 85 ans, Mme Lisette Legendre, épouse de M. Jean-Paul Olivier. Elle était domiciliée à Victoriaville. Née à St-Flavien de Lotbinière, elle était la fille de feu Oscar Legendre et de feu Eulalie Paquet. Éducatrice de carrière, elle enseigna 37 ans. D'abord dans un rang de St-Flavien dès 1953, puis à Beloeil, Granby et Charlesbourg jusqu'en 1990, principalement le français en secondaire 2. Outre son époux, M. Jean-Paul Olivier, elle laisse dans le deuil son fils Bernard (Paule Blanchet); ses petits-fils: Jean-François (Chantal Aubin) et Bruno; ainsi que ses arrière-petites-filles: Emma et Léa; son autre fils Jocelyn; ses petites-filles: Geneviève (Loïc) et Audrey; son petit-fils Nicolas; ainsi que ses arrière-petits-fils Arthur et Tristan. Elle laisse aussi dans le deuil son frère Maurice (Carmen Laroche) et sa soeur Thérèse; ses belles-soeurs: Fernande (feu Claude), Hélène (feu Réal), Gysèle (Valmont) et Louise (feu Laurent);ainsi qu'autres parents et amis. Elle est allée rejoindre sa soeur Jeanne d'Arc (feu Jean-Marie Landry) et ses 8 autres frères et soeurs. Une commémoration aura lieu sur invitation de la famille, en présence des cendres qui seront conservées au columbarium de la maison funéraire. La famille tient à remercier le personnel des Jardins du Parc linéaire pour les soins prodigués. Des dons à la Fondation À notre santé de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska sont bienvenus. Merci aux parents et amis pour leurs messages de sympathie.