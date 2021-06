SIMPSON

Jeanne-d'Arc Tondreau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 juin 2021, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédée madame Jeanne-d'Arc Tondreau, épouse de feu monsieur Fernand Simpson, fille de feu Ange-Albert Tondreau et de feu Marie-Jeanne Robin. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Ginette (François Labrecque), Line (feu Marcel Letarte) (Marc Guérard), Richard, feu Robert, Suzanne (Mario Gauthier), feu Claude (feu Chantal Ismert), France (feu Alain Bargoné) et Alain; ses 14 petits-enfants: Marie-Pier, feu Pierre-Luc, Vincent, Steve, Julye, Pascal, Patrick, Julien, Emilie, Jean-Simon, Frédéric, Stéphane, Dany et Yan; de même que ses 10 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de Jean-Paul (feu Marie-Marthe Lemieux), feu Madeleine (feu Omer Lemieux), feu Noël, feu Constance (feu Aurèle Leblanc), feu Robert (feu Hélène Couillard), Cécile (feu Fernand Ouellet et de feu Rénald; dans la famille Simpson, la belle-soeur de feu Jean-Paul (feu Gisèle Bégin), Louisette (feu Joseph Bégin), feu Maurice (feu Gaétane Gosselin), feu Huguette (feu Marcel Jalbert), feu Laurent (Ghislaine Dumont), Guy (feu Jeanne Giguère) et de feu Denise (Doris Gaumond). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont Michel Fournier, un grand ami de la famille. La famille désire exprimer sa profonde reconnaissance au personnel de la résidence le Pavillon Sékoïa et au personnel du département des soins palliatifs au 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié au département des soins palliatifs, https://fhdl.ca/faire-un-don/, ou à Opération Enfant-Soleil, https://www.operationenfantsoleil.ca/comment-donner/don-unique/.