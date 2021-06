Bombardier reçoit sa plus importante commande de l’année

L’avionneur montréalais Bombardier a annoncé mercredi avoir reçu une commande pour 10 avions d’affaires d’une valeur totale de 451,8 millions $ US, soit environ 560,2 millions $ CA.

La commande, déposée par un client existant, est l’une des plus importantes de l’année pour la ligne d’avions d’affaires, a indiqué Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.

«Notre portefeuille répond idéalement à l’intérêt croissant que suscite l’aviation privée, avec des avions spacieux, très performants et conçus pour offrir la meilleure expérience passagers possible sur le plan de la commodité, du confort, de la qualité de l’air et du vol en douceur», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les détails de cette commande n’ont toutefois pas été divulgués.

La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4900 avions en service auprès de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.