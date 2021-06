BLOUIN, Lucien



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 18 juin 2021, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédé monsieur Lucien Blouin, époux de madame Yolande Baril, fils de feu madame Marie-Anne Verreault et de feu monsieur Antonio Blouin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h à 10 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Guy (Danièle Gagné), sa fille Claudine (Benoit Boutin), ses 4 petits-enfants: Sara (Gino Valcourt), Émilie (Pierre-Luc Angers), Stéphanie (François Chouinard), Philippe (Cathy Tremblay), ses 6 arrière-petits-enfants: Gabriel, Maxime, Ariane, Mathieu, Noémie, Jade. Ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (feu Colette Lelièvre), Gaston (feu Louisette Ferland), feu Pauline (feu Georges Rousseau), feu Jean-Guy, feu Jeannine (Gilles Lessard), feu Irenée (Blandine Thomassin), Ghislaine, feu Colette (Nelson Lynch), feu Denise (Richard Plourde), Gilles (Solange Pelletier). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Baril: feu Gilberte (feu Paul-Émile Laplante), feu Jeannette (feu Louis Bernier), feu Lucien (Irène Lebel), Liliane, feu Louisette (Gilles Robitaille), feu Ghislaine (feu Philias Malouin), Jean-Claude (Lily Morel), feu Robert (Lise Verreault), Micheline (feu Robert Brousseau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Limoilou pour les excellents services prodigués qui ont permis à Lucien de demeurer chez lui jusqu'à la toute fin. Nous remercions également le personnel de l'Hôpital Saint-François-d'Assise pour les bons soins et l'accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, téléphone: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.