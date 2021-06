JOBIN, Gilles



Les familles Jobin et Royer ont le regret de vous annoncer le décès de Gilles survenu le 20 avril 2021 à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à l'âge de 77 ans et 4 mois. Il était le conjoint d'Estelle Royer et le fils de feu Lucie Blanche Gingras et feu Charles-Auguste Jobin. Gilles a fait carrière dans la fonction publique et y était apprécié de tous et toutes. La famille vous accueillera le vendredi 2 juillet à compter de 13h30 au centre commémoratifOutre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Lucie Jobin, son fils Christian Jobin, ses deux petits-fils: Guillaume et Vincent; ainsi que ses sœurs: Lucille (feu Jean-Marc Genest), Denise (feu Fernand Cloutier), Colette (feu Claude Poitras, Michel (Élise Mariage); ainsi que de nombreux neveux et nièces. Il laisse également dans le deuil les membres de la famille de sa conjointe, spécialement Catherine, Alexandre, Maxime, leurs conjointes et conjoint et leurs enfants qui aimaient énormément oncle Gilles. Il était le frère de feu Rita (feu Jean-Louis Morency), feu Cécile (feu Onésime Dion), feu Charles-Henri (feu Marcelle Lemay), feu Pauline (feu Lucien Cauchon), feu Marie-Claire (feu Jean-Baptiste Desrosiers), feu Jean-Marc, feu Conrad (Bibianne Thibouthot) et de feu Armand (feu Louise). Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de votre choix.