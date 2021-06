DÉRY, Gérard



À l'Hôpital St-Sacrement, le 12 décembre 2020, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédé monsieur Gérard Déry. Époux en premières noces de feu madame Aline Langlois et en deuxièmes noces de madame Suzanne Côté, fils de feu dame Germaine Grenon et de feu monsieur Alexandre Déry. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Chantal Vaillancourt) et Joanne; ses beaux-fils et belle-fille: Martin, Pascal et Karine; ses petits-enfants: Alexandre, Brandon et Sarah; ses arrière-petits-enfants: Louis et Marine; ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière Saint-Charles avec la famille. Remerciement des plus chaleureux au personnel du 2e étage (soins palliatifs) de l'Hôpital St-Sacrement ainsi que le personnel de la Résidence St-Philippe pour leur attention et bons soins prodigués à Gérard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec. Téléphone: 418-527-0075. https://parkinsonquebec.ca/je-fais-un-don/don-in-memoriam/. Il a été confié au