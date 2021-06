TREMBLAY, Lise



C'est avec une grande tristesse que nous vous partageons le décès de madame Lise Tremblay, décédée subitement à son domicile, le 20 mai 2021, à l'âge de 75 ans. Née à Québec le 29 avril 1946, elle était la fille de feu dame Corinne Paquet et de feu monsieur Lionel Tremblay. Ancienne épouse de monsieur Fernand Labbé. Elle demeurait à Québec, arrondissement Charlesbourg.Madame Tremblay laisse dans le deuil ses enfants: Christine Labbé (feu Jacques Perron), Rémi Labbé (Julie Gauthier), Myriam Labbé (Serge Sanfaçon); ses petits-enfants Angélique et James; ses sœurs: feu Huguette, Raymonde, Claire, Bernadette, Ginette, Line et ses frères: Pierre, Alain et feu Jean, et beau-frère: Claude Allaire, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du service ambulancier Dessercom et les policiers de la ville de Québec. Un merci spécial à monsieur Serge Sanfaçon pour les premiers soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC, site: www.fmcoeur.qc.ca, tél.: 1-888-473-4636.Les funérailles sont sous la direction de