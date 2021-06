SIMARD, Léon



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 12 juin 2021, s'est éteint paisiblement et entouré de ses proches, monsieur Léon Simard (Racine) époux de madame Carmen Lacroix. Il était le fils de feu madame Simone Racine et feu monsieur Roméo Simard. Il demeurait à Sainte-Foy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Claude (Josée Lavigne), Guy (Nathalie Gagné), Lise (Stéphane Tremblay) et Alain; ses petits-enfants : Maxime (Jessica Buzzell), Émilie, Tommie, Catherine, Jean-François (Andrée-Anne Breault), Marie-Pier (Patrick Bernier) et Mathieu; ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et ami(e)s.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13 h, qui se feront selon les mesures sanitaires qui seront en vigueur. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Foy. La famille tient à remercier le personnel aimant des soins de fin de vie de l'Hôpital du Saint-Sacrement, le personnel du CHUL et de l'IUCPQ pour tous les soins prodigués au cours des dernières années, Dre Sandra Del Degan, le personnel du CLSC Sainte-Foy-Sillery et de la Villa Ste-Foy pour les services rendus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, téléphone : 418 687-6084, www.michel-sarrazin.ca.