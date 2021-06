GOSSELIN SAMSON, Yvonne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 juin 2020, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédée madame Yvonne Gosselin Samson, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Samson, fille de feu madame Emiliana Lessard et de feu monsieur Lauréat Gosselin. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène, Rachel (feu Gérald Lessard), Bernard, Suzanne (Daniel Bouchard), Chantal et Rénald; ses petits-enfants: Véronick, Kathleen, Sébastien, Jonathan, Marie-Noelle, Christopher, Marie Pier, Jean Philippe, Frédérick, Maxime, Pascale, Vincent et Patrick; ses arrière-petits-enfants: Élizabeth, Félix, Ann-Philippe, Charles-Étienne, Mateo, Emmanuelle, Mazikeen, Louis-Félix, Sarah-Jade et Amélia; ses frères et sœurs: Florian (Irène Cadorette), Adrienne (Jacques Lemieux), Jeannine (Marcel Sévigny) et Andréa (Lise Langlois). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Valère (feu Thérèse Beaulieu), Jeanne-d'Arc, Murielle (feu Maurice Gagnon), Yvette (feu Adrien Dumont), Léopold (Louise Drapeau) et Gilles (Monique Demers). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Samson: Marie-Anne (feu Wilfrid Samson), Irène, Paul-Henri, feu François (Marie-Paule Cadoret), feu Françoise (feu Robert Carrier), feu Thérèse, Jean-Claude (Jeannine Cadoret), Jeanne (Jean-Claude Fecteau), Madeleine (Jean-Pierre Maillé) et Denis (Éliette Groleau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs membres des familles Lessard, Morin, Couture, Tardif, Demers et Cantin, particulièrement: feu Lucienne Demers, feu Lucille Cantin, feu Gilles Cantin, feu Gisèle Cantin, feu Roger Cantin et Rock Cantin (Marie Fecteau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 3 juillet 2021, de 9 h à 10 h 50.La famille tient à témoigner toute sa reconnaissance au personnel et à la direction des Résidences du Précieux-Sang, à tout le personnel de l'unité coronarienne et celle des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins et leur dévouement. Un remerciement tout spécial aux Docteur Steeve Burlotte et Docteur Christophe Hamel pour leur compassion, empathie et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca.