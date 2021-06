MÉTAYER, Jean-Marc



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 18 juin 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Métayer, époux de madame Louise Drapeau. Il était le fils de feu madame Lédiane Gaudreau et de feu monsieur Jean-Baptiste Métayer. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratif. Monsieur Métayer laisse dans le deuil son épouse madame Louise Drapeau ; ses filles : Manon (Pierre Parent) et Julie (Marc Tardif) ; ses petits-enfants : Marie-Pier Parent (Jonathan Paradis), Isaac, Naomie et Maélie Tardif ; ses frères et sœurs : Jacques, Jocelyne (feu Jeannot Gaudreault), Francine (feu Jean-Luc Guérin), Serge, Pierre (Lyne Mathieu) et Élyse ; ses belles-sœurs et son beau-frère : Diane Dallaire (feu Alain Métayer), Hélène Tardif (feu Robert Métayer) et Guy Dallaire (feu Marlène Métayer) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drapeau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement Jacques Larochelle. Il était également le frère de feu Gilles Métayer. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca