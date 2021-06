COULOMBE, Florent



À l'Hôpital de Montmagny, le 7 décembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Florent Coulombe, époux de feu madame Solange Dominique. Il était le fils de feu monsieur Ernest Coulombe et de feu madame Rachel Morin. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à la salle commémorative duà compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil, ses fils: feu Raymond et Stéphen, sa petite-fille: Marjorie Coulombe, ses frères et sœurs: Claudette (Jean-Louis Tondreau), feu Richard, feu Yves, Céline, Claude (Nicole Marois); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC: https://www.coeuretavc.ca/. La direction a été confiée à la