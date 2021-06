TITOLO, Luciano



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 juin 2021, à l'âge de 74 ans et 5 mois, est décédé monsieur Luciano Titolo, fils de feu madame Regina Del Bianco et de feu monsieur Giacomo Titolo. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil sa fille Julie (Éric Bégin); ses petits-enfants : Jérôme et Jonathan Bégin; ses frères et sa sœur : feu Matteo, feu Elisabetta (feu Giuseppe Fantin), feu Giovanni (Claire Titolo); son filleul Martin Tremblay; ses neveux et nièces, cousins, cousines, ses beaux-frères : Gilles (Francine Roy), Claude, Richard et Pierre Tremblay, les membres de la famille Picard et ami(e)s. La famille recevra les condoléances de 10h à 11h15Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, Téléphone : 418 835-7188, Courriel :info@fhdl.ca, Site web : www.fhdl.ca.