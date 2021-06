RAYMOND, Marie-Rose Thibeault



Après une vie bien remplie, à l'âge de 93 ans et 9 mois, notre mère Marie-Rose Thibeault est partie pour son dernier voyage le 6 janvier où elle retrouvera l'amour de sa vie, feu Édouard Raymond, ses deux enfants feu Diane et feu Julien. Elle était la fille de feu Isidore Thibeault et de feu Antoinette Thibeault. Autrefois de Causapscal, elle demeurait à Québec.La famille sera présente une heure avant la cérémonie pour recevoir les condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Gabrielle Allard), Madeleine (André Lebeau), Joscelyne (Daniel Beaulieu), Noëlline (Ghislaine Marceau), Renaud (Carole Plamondon) et Sylvain (Johanne Jalbert); ses petits-enfants: Isabelle, Cindy, Valérie, Lysane, Lysamarie, Fanny, Jonathan, Francis, Alexa-Maude, Samuel et Laurie ainsi que leur conjoint, conjointe; ses arrière-petits-enfants: Philippe, Maryllis, Raphaël, Adrien, Adam, Sophie, Justine, Samira, Zachary et William; les membres des familles élargies, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Thibeault et Raymond, plusieurs neveux et nièces ainsi que ses amies des Filles d'Isabelle, des Colombes et du Manoir de Lorette. Nous tenons à remercier le personnel du 2e étage, Aile B du CHSLD St-Antoine pour leur dévouement envers notre maman.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999 et/ou à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.