LEMIEUX, Denise



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 16 juin 2021, à l'âge de 74 ans, nous a quittés madame Denise Lemieux. Elle était l'épouse de monsieur Marcellin Gagnon et la fille de feu dame Germaine Poitras et de feu monsieur Louis-Armand Lemieux. Elle demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation des cendres se feront au cimetière paroissial. Dans les circonstances de la Covid-19 la célébration sera privée, sur invitation seulement. Les membres de la famille accueilleront parents et amis au funérarium de lasamedi jour de la célébration à compter de 9 h 30. Madame Lemieux laisse dans le deuil son époux: Marcellin Gagnon; ses enfants: Serge (Valérie Cimon-Morin), Annie (Jean-François L'Amoureux), Mylène (Mario Gilbert), Marie-Pier (Frédéric Dufour); ses petits-enfants: Mathieu, Alexandre, Ariane, Olivier, Noémie, Alicia, Émile, Lily-Rose et Xavier; ses filleules: Myriam Bruyère et Caroline Lefebvre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(es). Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses frères: André (Jacqueline Gauthier) et Jean-Pierre. Un merci spécial est adressé à l'équipe d'oncologie et à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Baie-Saint-Paul pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Général, formulaire disponible au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la