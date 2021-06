[EN IMAGES] Atteint d'Alzheimer, il redemande sa femme en mariage

Un homme atteint d’Alzheimer a oublié qu’il était marié et a demandé de nouveau sa femme en mariage, après être retombé en amour avec elle.

Peter Marshall, 56 ans, a fait la grande demande à Lisa Marshall un soir de décembre 2020 où les deux étaient assis collés sur le divan, sans réaliser qu’ils étaient déjà unis depuis 11 ans, rapporte CNN.

Depuis qu’il a reçu son diagnostic d’une forme précoce d’Alzheimer il y a trois ans, Peter Marshall perd de plus en plus la mémoire ou oublie souvent qu’il est marié.

Gracieuseté Facebook/Oh Hello Alzheimer's

Malgré les souvenirs qu’il a perdus, son amour pour sa femme ne semble pas s’être effacé.

«Il est tellement gentil, attentionné, affectueux, amusant et romantique. Il a toujours été très passionné par notre relation et par moi», confie Lisa Marshall à CNN.

Cait Fletcher Photography/Gracieuseté Facebook/Oh Hello Alzheimer's

Lorsque son mari l’a demandée en mariage, la femme a accepté parce qu’elle ne voulait pas passer à côté d’une occasion de créer de beaux souvenirs avec celui qu’elle aime.

«C’était vraiment touchant. Il est tombé en amour avec moi deux fois. Je me sens honorée. Je me sens comme une princesse, comme Cendrillon. Je suis la fille la plus chanceuse au monde», affirme la mariée.

Graciseuté Facebook/Oh Hello Alzheimer's

Le couple a donc choisi de renouveler ses vœux en avril lors d’une cérémonie intime en famille et avec l’aide d’un spécialiste en démence.

«Peter était éveillé et présent toute la journée. Il était tellement heureux. Au moment de prononcer ses vœux, il m’a simplement dit : "Lisa, je t’aime". Et c’est tout ce dont j’avais besoin», se réjouit Lisa Marshall.

Cette dernière ajoute qu’elle est heureuse qu’ils puissent «être ensemble jusqu’à la fin. Rien ne va nous séparer».