Été d’avant-première au Parc de la Chute-Montmorency

Le Parc de la Chute-Montmorency dévoilera peu à peu ses nouveaux attraits cet été. Alors que sa passerelle contemplative émerveille déjà les visiteurs, ceux-ci sillonneront bientôt de nouveaux circuits à travers ce site grandiose. C’est donc avec un plaisir renouvelé que la population de Québec redécouvrira ce parc offrant des expériences plus hautes que nature!

Ce site d’exception situé à 10 minutes du centre-ville, propose une époustouflante avant-première au clou de ce grand projet en évolution, qui accueillera en 2022 une passerelle semi-submersible et amovible flottant sur la rivière. Juste assez près de la chute haute de 83 mètres pour que ceux qui s’y aventureront soient éclaboussés par ses embruns. Voilà une nouveauté qui s’annonce rafraîchissante!

La population de Québec est impatiente de la découvrir, surtout que la prémisse à laquelle ils sont conviés cet été saura déjà les épater! Après avoir été fermé l’an dernier pour mettre en œuvre la réalisation d’une foule d’améliorations, le secteur du bas de la chute est enfin rouvert et offre une expérience bonifiée!

La nouvelle passerelle contemplative enjambant la rivière Montmorency dévoile aux visiteurs l’immensité du site dans toute sa magnificence, tandis que les nouveaux sentiers de part et d’autre de la rivière leur feront ressentir la puissance naturelle de la chute lors de leur ouverture imminente. Se faufilant à travers un jardin minéral ou s’avançant en bordure du bassin, ces sentiers offriront un accès à la chute et des points de vue inédits. Séduites par tant de beautés, les familles feront certainement de cette destination de proximité, LEUR parc à revisiter plusieurs fois dans l’été et ce, en toutes occasions.

Destination locale et familiale

Pour faire un pique-nique dans les vergers faisant face au fleuve et à l’Île d’Orléans, se balader dans des sentiers accessibles à tous, admirer la vue à couper le souffle du haut du téléphérique, participer à une visite guidée, contempler les jardins en fleurs ou pour simplement se laisser imprégner par l’immensité du paysage... Toute la famille sera comblée.

Le site propose aussi des activités pour satisfaire les amateurs de défis et de sensations fortes, soit les parcours de via ferrata qui embrassent la falaise et l’ascension des 487 marches de l’escalier panoramique voisin de la chute, qui leur donnera sûrement une poussée d’adrénaline et quelques bouffées de chaleur. Sans oublier la Tyrolienne qui ouvrira un peu plus tard dans l’été, dès que les travaux de l’escalier du belvédère de la baronne seront terminés.

Une expérience simplifiée

Et parce que tant d’activités et de nouveaux attraits creusent immanquablement l’appétit, le 1759, le resto-mobile du parc, avec son menu de style «bouffe de rue», ainsi qu’un comptoir laitier Le Pain de Sucre prennent place tout près du Manoir Montmorency. Afin de faciliter l’organisation d’une si belle journée en famille, il est maintenant possible de commander une boîte à lunch au restaurant du Manoir Montmorency en vue d’un repas en plein air «clé en mai» et sans tracas. Et pourquoi ne pas s’attabler sur la terrasse panoramique au décor idyllique?

Les visiteurs ont le loisir de s’y rendre à vélo le long du Corridor des Littoral ou en voiture, en garant celle-ci au stationnement ($) de la gare (par le boulevard Saint-Anne) ou du Manoir (par le boulevard des Chutes). L’accès au site est gratuit pour les résidents de la ville de Québec. Il suffit simplement de présenter une preuve de résidence.

Planifiez votre visite au sepaq.com/destinations/parc-chute-montmorency.