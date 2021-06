ALAIN, René



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 18 février 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé M. René Alain. Il demeurait à St-Basile de Portneuf. Monsieur Alain est parti rejoindre son père M. Joseph Alain et sa mère Mme Rachel Leclerc, sa sœur Louisette, son beau-frère Jean-Charles Marcotte et sa nièce Karine. Il laisse dans le deuil ses frères : Marcel et Yvon (Marie-France Thibaudeau); sa nièce Sylvie Marcotte (Louis Morin) et son neveu Éric Alain (Annie Deslauriers); ses petits-neveux et sa petite-nièce Yorick Latulippe (Joanie Perron), Kimberly et Josh Jacques Alain ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis(es). Nous tenons à remercier très sincèrement le personnel de l'hôpital pour les bons soins prodigués à René tout au long de ses séjours, soit au 3e et au 2e étage. Votre compétence, votre humanisme et votre bonne humeur ont contribué à égayer son séjour parmi vous. Merci à son médecin de famille le Dr Gaston Verret ainsi que les médecins de l'hôpital dont Dre Audrey Mottard et Dre St-Onge.et de là au cimetière de St-Basile sous la direction de laVous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Santé Portneuf, 700 rue St-Cyrille Saint-Raymond, Québec, G3L 1W1 https://www.santeportneuf.ca/